Взрывы прогремели в небе над Донецком

Жители Донецка и Макеевки услышали мощные взрывы, после которых сработали сигнализации на автомобилях.

Не менее двух взрывов прогремели в небе над Донецком, сообщает корреспондент РИА «Новости». По данным агентства, громкие звуки были зафиксированы практически во всех районах города, а также в соседней Макеевке.

Местные жители отмечают, что от мощной звуковой волны у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецке травматологический центр попал под обстрел со стороны украинских войск. В результате ночного обстрела многоквартирные дома и автомобили получили серьезные повреждения, пострадали фасады и остекление зданий. При обстреле супермаркета в Донецке четыре человека были ранены.