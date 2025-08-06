Силы ПВО за ночь уничтожили 51 БПЛА ВСУ над регионами России
Силы ПВО ВС России сбили за ночь над российскими регионами 51 украинский БПЛА.
Об этом говорится в сводке Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи — с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа — дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — отмечается в заявлении.
Больше всего дронов было сбито в небе над Ростовской и Брянской областями — по 16 БПЛА ВСУ в каждом регионе.
Ранее сообщалось, что почти 200 жителей 87 домов в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района Ростовской области остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки ВСУ.