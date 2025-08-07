В российских силовых структурах рассказали ТАСС, что возле Юнаковки в Сумской области идут тяжёлые бои.

«На участке фронта в районе Юнаковки идут тяжёлые бои. ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки «Север». Российские подразделения, отразив натиск противника, продолжают наступление», — заявил собеседник.

ВСУ обстреляли промзону ЗАЭС в районе транспортного цеха и типографии

Ранее сообщалось, что 2-я рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области.

Также стало известно, что украинские оккупанты из 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать позиций ВС России в Юнаковке.