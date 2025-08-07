СМИ: Путин, развернув "Орешник", предупредил Трампа

Развертывание Россией ракетного комплекса "Орешник является предупреждением президента РФ Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

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Китайские эксперты отметили, что недавнее решение Москвы об отказе от добровольных ограничений на размещение ракет средней дальности было принято после многолетнего игнорирования странами Запада озабоченности России из-за размещения американских ракетных систем вблизи границ РФ. Совместное же заявление Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале серийного производства гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" следует считать напоминанием властям США о российских ядерных возможностях.

6 августа военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что ракетные комплексы "Орешник" могут развернуть не только на западе России, но и на востоке страны, если будет такая необходимость.