Водолацкий заявил об оказавшихся в «мешке» ВСУ

Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в «мешке» между иностранными наемниками и Вооруженными силами (ВС) России в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

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Он отметил, что в Сумской и Днепропетровской областях находятся подразделения, которые «собраны с улиц». По мнению политика, они готовы сдаться, но сзади них идут наемники из Мексики, Канады, Франции, Германии.

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Ранее стало известно о массовом отказе ВСУ идти на штурм в Сумской области.