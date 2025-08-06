Раскрыта возможная цель российских ударов по Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы, в результате российских ударов поражены объекты в районе сел Орловка и Новосельское в Измаильском районе, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции, говорится в публикации.

Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в 0:08 по московскому времени сообщал об угрозе ударных беспилотников. Через час тревогу отменили.

До этого крупный пожар в Одесской области после атаки беспилотников сняли с территории Румынии через границу. По данным «Одесса Info», произошло несколько взрывов.