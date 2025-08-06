Российские войска оставили послание жителям Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России обратились к жителям Красноармейска (украинское название — Покровск) с призывом рассказать о позициях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе.

Об этом сообщил украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в десантно-штурмовых войсках.

«Вражеские дроны разбросали в городе листовки, которые предлагают местным жителям сдавать позиции ВСУ», — заявил источник.

Согласно информации на оставленных листовках, российские войска призвали жителей города обозначать позиции ВСУ на земле определенными условными знаками.

Ранее стало известно, что российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске. Также сообщалось, что украинские подразделения оказались в критическом положении у двух населенных пунктов на покровском направлении.