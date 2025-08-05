В США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для гаубиц M777

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Украину услуг по транспортировке и консолидации. По данным Пенгатона, сумма сделки может составить примерно $99,5 млн.

«Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности», — говорится в сообщении Пентагона.

24 июля США утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем ПВО для Украины на сумму $180 млн. В пакет войдут запчасти, модернизация техники, обучение персонала и логистическая поддержка. Поставки осуществляются в рамках реализации ранее заключенных договоров.

В этот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что Европа должна была начать оплачивать США полную стоимость поставляемого на Украину оружия еще три года назад. Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования.