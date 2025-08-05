Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта с Россией достигли почти двух миллионов солдат. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Уоррен Торнтон.

«1,8 миллиона человек погибли, сражаясь за НАТО и Америку на территории Украины, то есть в среднем 1638 погибших в день. (...) Только в Луганской народной республике за июль потери Украины составили 19 877 человек личного состава. Это 641 солдат в день, и это в одной области», — написал журналист.

Он назвал происходящее «натовско-американским геноцидом» украинского народа. При этом Запад не желает, чтобы эта информация стала общедоступной, отметил Торнтон.

Ранее стало известно, что на Украине начали сжигать тела погибших бойцов ВСУ в попытке избежать выплаты компенсаций.