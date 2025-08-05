Украинские дроны атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом в Вячеслав Гладков.

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По его словам, во вторник, 5 августа, регион празднует День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Гладков отметил, что ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

«Легендарный летчик совершил свой первый боевой вылет в марте 1943 года с Уразовского аэродрома», — напомнил он.

По мнению губернатора, эта атака еще раз подтверждает стремление врага к террору и уничтожению памяти о подвиге ветеранов Великой Победы.

Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших при массированном ударе ВСУ по области.