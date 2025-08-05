Трамп предлагал ввести войска в Мексику

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров предлагал ввести американские войска на территорию Мексики, но получил категорический отказ. Об этом сообщила глава мексиканского государства Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце, передает РИА Новости.

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По словам Шейнбаум, она сразу отвергла это предложение, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы и не обсуждаются. Мексиканский лидер отметила, что Трамп впоследствии понял ее позицию.

«Президент Трамп предлагал, чтобы армия США вошла в Мексику. Я ответила: «Нет, это не обсуждается» — и он это принял», — заявила Шейнбаум.

В мае Шейнбаум во время выступления на открытии университета в столичном районе Тескоко также рассказала, что отвергла идею Дональда Трампа о размещении в Мексике американских войск.

В начале марта американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику и не хотят ухудшать отношения с Мексикой, надеясь, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.