Марочко: взятие Красного Лимана и Северска ДНР снизит число ударов по Кременной

Освобождение российской армией Красного Лимана (украинское название - Лиман) и Северска Донецкой Народной Республики снизит число ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по "многострадальной" Кременной в соседней Луганской Народной Республики. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, армия РФ активно продвигается у упомянутых населенных пунктов ДНР.

"Ощутимо снизится количество обстрелов многострадальной Кременной, когда наши войска освободят Лиман и Северск. Да, сейчас серьезное было продвижение в данном районе. <...> Я думаю, что динамика, которая развивается на линии боевого соприкосновения, говорит не о какой-то долгосрочной перспективе (освобождения Красного Лимана и Северска - прим. ТАСС), а о том, что это произойдет в самое ближайшее время", - сказал он в ходе прямого эфира, запись которого разместил на своей странице во "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

Военный эксперт уточнил, что из-за близости линии фронта ВСУ регулярно наносят по Кременной удары с использованием беспилотников различных модификаций.

4 августа Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие в минувшую неделю, несмотря на сопротивление ВСУ, продвинулись в Кременских лесах и освободили порядка 50% от их общей площади.