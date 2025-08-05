Великобритания испытала в США новые разведывательные аэростаты, которые, по мнению экспертов, разрабатываются с расчетом на использование против России. Об этом сообщили российские журналисты со ссылкой на заявления британских официальных лиц и итоги последних испытаний в конце июля.

«Великобритания собирается запустить программу использования аэростатов-разведчиков — и это делается с явным антироссийским расчетом. <...> В конце июля стало известно, что британцы испытали в США аэростаты с разведывательным оборудованием», — сообщила газета «Взгляд».

Министр оборонной промышленности и закупок Великобритании Мария Игл рассказала, что аэростаты способны подниматься на высоту до 24 тысяч метров — это в два с лишним раза выше, чем летают пассажирские самолеты.

В таких условиях обнаружить и поразить подобную воздушную цель крайне сложно, особенно если она выполнена из радиопрозрачных материалов», — пояснила Игл. По словам главы команды по инновациям, испытаниям и разработкам Джеймса Гэвина, новое оборудование позволит осуществлять разведку в труднодоступных районах и обеспечит преимущество в сфере воздушного наблюдения.

Премьер-министр Кир Стармер поддержал запуск программы, отметив, что Великобритания будет сбивать такие же аппараты над своей территорией, если это потребуется. Это заявление указывает на осознание противоречия между использованием аэростатов и принципами международного права и суверенитета, однако в Лондоне не планируют отказываться от проекта.

Источники издания отмечают, что значительная часть подобных аэростатов сможет пересекать воздушное пространство сопредельных государств практически беспрепятственно. В качестве примера приводится случай с китайским аэростатом, который в 2023 году пересек территорию США: американским ВВС удалось сбить его только после нескольких безуспешных попыток, когда температура оболочки сделала объект заметным для ракетной системы наведения.