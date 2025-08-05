Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что потери территорий вооруженными силами Украины в Сумской области приведут к политической гибели Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам политика, глава киевского режима осознает угрозу и в отчаянии пытается заручиться поддержкой Запада, чтобы стабилизировать ситуацию.

Дальнейшее продвижение российской армии ускорит развал фронта ВСУ, высказал мнение Рогов.

Он отметил, что общей задачей должно быть усилить желание бойцов ВСУ бросить оружие и способствовать обвалу фронта как можно быстрее.

Ранее координатор сил николаевского сопротивления Сергей Лебедев высказался о дальнейшей судьбе Зеленского. Он заявил, что на Украине в случае инспирации со стороны Запада может состояться силовая смена власти.