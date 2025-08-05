В США провели первые испытания новой версии HIMARS

В США были проведены первые приближенные к боевым условиям стрельбы снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Запуск произвела РСЗО Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS), пишет пресс-служба американской корпорации Lockheed Martin.

В пресс-службе уточнили, что испытания были проведены на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В компании пояснили, что разработанная компаниями Lockheed Martin и Rheinmetall установка GMARS позволяет запускать в два раза больше боеприпасов, чем РСЗО HIMARS, которая широко применяется в конфликте на Украине.

«Способность системы запускать современные и перспективные ракеты большой и сверхбольшой дальности обеспечивает значительное преимущество на современном поле боя», — пояснили в пресс-службе.

По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке.

По данным из открытых источников, GMARS представляет собой развитие системы HIMARS и отличается усиленным шасси, способным нести две пусковые установки.

Система совместима с большинством боеприпасов, применяемых для HIMARS, включая ракеты ATACMS. В частности, в комплекс можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.

По мнению аналитиков TWZ, маневренная колесная машина с повышенной мощью может вызвать интерес у ряда европейских стран.