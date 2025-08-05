В посольстве РФ прокомментировали решение Гааги по закупке оружия для ВСУ

Российская сторона воспринимает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру, направленную на затягивание конфликта на Украине. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Незадолго до этого стало известно, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot.

«Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине», — заявили в дипмиссии.

По словам представителей российского посольства, финансирование поставок Украине серьезно скажется на жизнях европейских налогоплательщиков. При этом, в посольстве отметили, что инициатива способствует не завершению конфликта, а наоборот, его продолжению.

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В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал решение Нидерландов о закупке оружия для Украины и призвал остальные страны альянса последовать их примеру.