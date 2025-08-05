Зеленский пытается завлечь в ВСУ больше молодежи

Владимир Зеленский призвал расширить программу контрактов с лицами от 18 до 24 лет, чтобы привлечь в ВСУ больше молодежи. При этом ранее украинское правительство уже одобрило расширение, санкцинировав набор молодых людей не только в штурмовые подразделения, но и в качестве операторов дронов.

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Зеленский написал в своем Телеграм-канале, что обсуждал сегодня некоторые варианты расширения программы "18-24", включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен такой льготный контракт.

По словам Зеленского, в скором времени Минобороны Украины, Генштаб и команда офиса представят детали.