В России объяснили применение химоружия украинскими войсками

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что из-за поражений ВСУ на поле боя растет вероятность использования украинскими войсками химического оружия. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик считает, что факты применения отравляющих веществ вроде хлорпикрина против ВС РФ связаны именно с этим.

Собеседник издания отметил, что обычных средств, способных остановить продвижение российских войск, у ВСУ нет. Однако признавать применение химического оружия Украина не будет.

Проблема, по словам эксперта, заключается не только в самом факте использования химоружия, но и в нежелании международных организаций реагировать на эти военные преступления.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что в ответ на применение ракет Taurus Россия может ударить по Германии комплексом «Орешник».