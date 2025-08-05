Стало известно, против каких стран Россия может применить «Орешник»

Ракеты «Орешник» предназначены для сдерживания «горячих голов» на Западе и могут быть применены только в конфликте против стран НАТО. Такое мнение высказал News.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, применение «Орешника» возможно лишь в случае прямой угрозы безопасности России, так как это оружие «способно вывести из политического противостояния любое государство».

««Орешник» - оружие сдерживания горячих голов Запада. Предположу, что его будут применять только в случае крупномасштабных боевых действий. Применение по Украине нерентабельно, так как это оружие массового поражения», - заметил Сергей Липовой.

Эксперт уверен, что сейчас нет необходимости использовать «Орешник», но его использование в отношении стран-агрессоров НАТО вполне вероятно.

Напомним, что о первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало известно в ноябре 2024 года. Россия провела испытание в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

А 1 августа 2025 года президент Владимир Путин сообщил, что в России произвели первый серийный комплекс «Орешник». Российские войска уже получили ракету. Комментируя испытание «Орешника», экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер отмечал, что Западу понадобится не менее 15 лет, чтобы создать систему ПВО, способную перехватить его.