Telegram-канал "Оборонка", отслеживающий применение российскими Воздушно-космическими силами трехтонных фугасных авиационных бомб, сообщает о том, что по очередному объекту ВСУ ударили 52-м по счету боеприпасом такого типа.

© Российская Газета

Атаке подвергся пункт временной дислокации противника, находившийся в городе Родинское (временно оккупированная территория ДНР).

Отмечается, что здесь наши войска сумели занять несколько высот, включая территорию у расположенной в этом районе шахты.

Населенный пункт считается одним из ключевых вражеских узлов обороны на Покровском направлении. После его потери оперативная обстановка для формирований киевского режима должна серьезно обостриться.

Действия российских штурмовых отрядов кроме ВКС также поддерживаются артиллерией и операторами беспилотников.

ФАБ-3000 являются самым мощным средством поражения, применяемым отечественными ударными самолетами. Установка на них универсальных модулей планирования и коррекции обеспечивает возможность уничтожать врага на дальних дистанциях и с высокой точностью.