В базу данных «Миротворца»* внесли четырехлетнего ребенка из России

Владельцы украинского сайта «Миротворец»* внесли в базы данных ресурса информацию о четырехлетнем гражданине России. Мальчика обвиняют в сознательных нарушениях при посещении территории РФ, которую Киев считает своей.

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Причиной стала поездка поездка ребенка 2020 года рождения из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. Причем на сайте указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы, а также сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, предположительно, следовал, передает РИА Новости.

В ночь на 5 августа также стало известно, что на «Миротворце»* появились данные еще двух несовершеннолетних граждан России: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Отмечается, что оба подростка учатся в учебных заведениях в РФ, их личные данные, включая место жительства и профили в социальных сетях, были размещены без их согласия.

Генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное пересечение госграницы.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.