Финляндия отказалась присоединяться к новому механизму помощи Киеву

Финляндия в настоящее время не участвует в новом механизме военной помощи Украине через НАТО. Об этом сообщил министр обороны Антти Хяккянен в интервью Yle.

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По словам министра, Хельсинки сосредоточен на собственной программе поддержки, в рамках которой продукция для украинской армии закупается напрямую у финских производителей.

«Мы продолжаем оказывать помощь Украине через проверенные каналы сотрудничества с финскими оборонными предприятиями», — пояснил Хяккянен.

5 августа стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция выделят средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил эти страны за решение оплатить военную помощь для Киева.

В июле американский президент Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.