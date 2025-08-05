Раскрыта реальная численность ВСУ на границе с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли собрать на границе с Брянской областью не более 25 тысяч бойцов. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее Mash заявил, что около 50 тысяч военных украинской армии сосредоточились в приграничье Черниговской области. Утверждается, что половина контингента — наемники из Турции, Польши и Грузии. Минобороны РФ официально эту информацию не комментировало.

«Я не думаю, что ВСУ скопили в Черниговской области 50 тысяч бойцов, максимум — 25 тысяч. ВСУ не способны сейчас собрать 50 тысяч военных, как это было в августе прошлого года во время событий в Курской области», — заявил Дандыкин.

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Вместе с тем военный эксперт допустил, что собрать там некую группировку Киев мог — ему необходима «акция», чтобы сгладить то, что они теряют в Донбассе. Она могла бы заставить Запад увеличить помощь.