Названа главная цель для удара «Орешником» после выхода России из договора по РСМД

Московский Комсомолец

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что в ответ на применение ракет Taurus Россия ударит по Германии комплексом «Орешник». Об этом пишет NEWS.ru.

Названа главная цель для удара «Орешником» после выхода РФ из договора по РСМД
© Global Look Press

По словам эксперта, Москва показала свою решимость осуществлять ответные атаки, отменив мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Аналитик заявил, что Москва проявляет решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют непосредственную ракетную агрессию против России.

На повестке дня стоит Германия, как с Tomahawk, так и с возможным применением Taurus, отметил собеседник издания.

По его мнению, нельзя также исключать, что это может оказаться Британия и Франция.

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