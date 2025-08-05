Названа главная цель для удара «Орешником» после выхода РФ из договора по РСМД

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что в ответ на применение ракет Taurus Россия ударит по Германии комплексом «Орешник». Об этом пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, Москва показала свою решимость осуществлять ответные атаки, отменив мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Аналитик заявил, что Москва проявляет решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют непосредственную ракетную агрессию против России.

На повестке дня стоит Германия, как с Tomahawk, так и с возможным применением Taurus, отметил собеседник издания.

По его мнению, нельзя также исключать, что это может оказаться Британия и Франция.

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