В НАТО намеренно запугивают страны Запада разговорами о войне с Российской Федерацией, заявил в интервью изданию Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский.

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«Я считаю, что этот сценарий преувеличен», — поделился своей точкой зрения он.

По его мнению, в западном военно-политическом блоке такими яркими заявлениями хотят надавить на европейских союзников, чтобы они серьезнее подходили к вопросу увеличения своих военных мощностей.

Конфликт Запада с Россией в краткосрочной перспективе маловероятен, но в будущем он может произойти, резюмировал польский генерал.

В польском сейме разразился скандал из-за Украины

Москва неоднократно заявляла, что Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем. Глава российского государства подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на государства Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла.