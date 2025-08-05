Армия Украины «разбежится в ноль» до наступления зимы. Как сообщает aif.ru, об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в социальных сетях, отметив растущее число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он акцентировал внимание на том, что позиции украинской армии точечны и расположены далеко друг от друга. В результате российские военные получают возможность успешно проводить операции в тылу и успешно освобождать населенный пункт за населенным пунктом.

По оценкам Дубинского, количество дезертиров в ВСУ составляет около 340-350 тысяч человек. Это подтверждает масштабный кризис дисциплины и управляемости армией.

«Колоссальная цифра, которая говорит о том, что армия разбежится в ноль до зимы», — резюмировал депутат Рады.

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Ранее сообщалось, что украинские власти начали принимать меры против дезертиров и тех, кто отказался идти на передовую. Наказывать их стали через родственников, блокируя им банковские счета.