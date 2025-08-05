Буданов* разрешил разведчикам вступать в половую связь ради получения информации

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* разрешил разведчикам заниматься интимом ради получения информации. Соответствующее заявление во вторник, 5 августа, приводит журналистка Юлия Витязева.

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— Если разведчику нужно переспать с проституткой для достижения цели, в этом нет проблемы, — заявил Буданов*.

Сама журналистка посчитала эту мысль глубокой и задалась вопросом, кем себя видит Буданов* в данной ситуации.

— Интересно, кем он видит себя в этой формуле? — написала Витязева в своем Telegram-канале.

Ранее Кирилл Буданов* обратился к украинским мужчинам с призывом прекратить уклоняться от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК) и начать «реально защищать свое государство». В качестве аргумента он заявил, что в противном случае на территорию Украины придут «ТЦК РФ».

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.