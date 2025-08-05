Слова президента США Дональда Трампа о перемещении атомных подводных лодок является жестом на публику. Такое мнение высказал французский генерал и главный редактор журнала Revue Défense Nationale Жером Пеллистранди, передает ТАСС.

Он отметил, что атомные подводные лодки «и так постоянно находятся в море».

«Это основа ядерного сдерживания: эти невидимые подлодки, оснащенные баллистическими ракетами, созданы для того, чтобы оставаться незаметными и быть готовыми нанести удар в любой момент. Так что Трамп их не "отправил" — они уже находились "на задании". Это скорее жест на публику», — сказал Пеллистранди.

По его словам, новым в заявлении президента США является то, что впервые с 2022 года Вашингтон настолько открыто сказал об этих возможностях. Пеллистранди считает, что это свидетельствует о стремлении Вашингтона «ужесточить риторику по отношению к Москве, однако это не меняет реального соотношения сил».

«Трамп создает шум, но этого будет недостаточно, чтобы достигнуть прогресса по существу», — заключил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после ударов Вашингтона по ядерным объектам Ирана «ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект». Президент США в ответ на его слова сообщил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы». По словам Трампа, теперь они стали «ближе к России».