"Это уже не намек": раскрыты последствия отмены моратория на РСМД

Отмена Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является прямым сигналом о готовности применять новейшие комплексы «Орешник». Такое мнение высказал военный политолог Александр Перенджиев, связав это решение с участившимися ударами западного оружия по российской территории.

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По словам эксперта, на данный момент угроза от РСМД даже выше, чем от стратегического оружия. Он подчеркнул, что выход из самоограничений неслучайно совпал с началом серийного производства «Орешника».

«Мы теперь заявляем, что будем наносить удары «Орешниками». Здесь не то чтобы намек делается, а явно ставится момент: сняв ограничения, Россия готова применять «Орешник» как символ окончания этих самоограничений», — пояснил Перенджиев в комментарии для NEWS.ru.

Политолог не исключил, что первое применение комплекса может произойти уже в августе. Вероятность этого, по его мнению, резко возрастет, если Украина получит и применит немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

«Если Taurus будут переданы Украине или будет нанесен удар Taurus по РФ, то возможно, что будет нанесен удар «Орешником», — заключил эксперт.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что отмена моратория формирует «новую стратегическую реальность», которую противникам России придется учитывать.