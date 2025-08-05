Как «Герань» стала одним из самых эффективных вооружений на СВО

Россия начала запускать по целям на Украине рекордное число ударных беспилотников «Герань». Как сообщает «КП», об этом заявил британский военный аналитик Кайл Глен, который является соучредителем проукраинского ресурса Conflict News. Эксперты приходят к выводу, что уже вскоре атаки станут безостановочными, а «Герань» стала одним из самых эффективных видов оружия на спецоперации.

Тысячи атак в месяц

Так, общее число запущенных за июль дронов семейства «Герань» и «Гербера» составило 6297, что в десятки раз больше, чем год назад. Кроме того, это примерно столько же, сколько было запущенно дронов по Украине с января по октябрь 2024 года. Таким образом, возможности российской промышленности показали серьезный рост к концу 2024 года и в 2025 году.

«Такая динамика указывает на запуск настоящего серийного производства. Кроме того, меняется сама тактика применения. Если раньше дроны выполняли роль точечных ударов, то теперь это — инструмент оперативного давления, который используется волнами, "размыкая" украинскую ПВО и вынуждая её расходовать боекомплект на второстепенные цели», — заявил Глен.

Кроме того, это серьезный удар по ресурсам Киева и НАТО, ведь перехват каждой «Герани» требует траты дорогих ракет, запасы которых ограничены. В результате ПВО Украины не справляется и не может защитить важнейшие объекты. Тем временем мощность российских заводов растет и к 2026 году может достигнуть до 500 дронов в сутки, что позволит сделать атаки непрерывными.

Откуда взялись «Герани» и как они развивались?

Сами «Герани» имеют иранские корни. После демонстрации возможностей «Шахедов» российские специалисты решили приобрести партию дронов. В России их разобрали, скопировали и наладили собственное производство. Украинцы заявляли, что приспособились сбивать «Герани» с помощью пулеметов, установленных на пикапах — Киев назвал такие отряды назвали «летучими». Однако речь шла лишь про первые модели — они летели медленно и низко.

На смену «Герани» российские конструкторы создали «Герань-2» — она летала со скоростью от 150 до 200 км/ч и могла подниматься на высоту до 400-500 метров. Боезаряд вырос с 15 до 50 кг взрывчатки. Увеличилась и дальность полета — от 700 до 1800 км.

В США назвали «чудо-оружие» СВО

Летом 2025 года в России наладили выпуск «Герани-3». Этот дрон уже замечали на линии фронта, а иностранные специалисты нехотя, но хвалят его. Например, французский авиаэксперт Ксавье Тительман заявлял, что «Герань-3» — это мощное и точное оружие, которое знаменует собой технологический прорыв. Дрон способен нести заряд от 90 до 300 кг, преодолевать расстояние до 2000 км и развивать скорость до 700 км/ч на последней фазе полета. Кроме того, у них есть камеры, которые подключены к базе предварительно записанных изображений — это позволяет выбирать нужную для поражения цель.

После появления «Герани-3» Владимир Зеленский поручил распустить отряды ПВО с пулеметами на пикапах — они стали бесполезны. При этом «КП» со ссылкой на источники пишет, что на подходе уже и «Герань-4»: она будет оснащена искусственным интеллектом.