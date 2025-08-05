Подразделения ПВО вооруженных сил Украины теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий Российской Федерации и российских систем подавления украинских средств РЭБ. Соответствующее заявление сделал председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, пишет Politico.

© Московский Комсомолец

Украинские мобильные подразделения ПВО начали терять эффективность, российские беспилотники теперь летают на больших высотах, поделился подробностями он. Системы радиоэлектронной борьбы ВСУ теряют свою актуальность, так как россияне используют более мощные антенны, подавляющие украинские системы РЭБ, посетовал Бескрестнов.

В июне украинские СМИ писали о том, что военнослужащие частей ПВО ВСУ жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе.

В июле президент России Владимир Путин говорил о том, что в РФ происходит рывок в области развития БПЛА. Глава российского государства добавил, что в Тольятти прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты соответствующие решения, направленные на поддержку данного направления работы.