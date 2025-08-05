В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

Если будут найдены крупные силы для новой наступательной операции, Черниговская область выглядит как один из самых вероятных кандидатов, считает обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Отношение к Черниговской области остается в логике прежних лет: с нашей стороны регион воспринимается как "медвежий угол" и оперативный тупик, который никуда не ведет. С украинской — как возможный козырь на будущее, который можно разыграть в подходящий момент», — высказался он.

Шлепченко также напомнил, что через регион проходит один из самых коротких путей до Киева. Помимо того, что это столица и ее потеря будет приравнена к крупнейшему поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ), это еще и важнейший логистический узел. Приближение Вооруженных сил РФ будет означать усиление давления на этот хаб и, как следствие, необходимость перестраивать логистику и работу органов власти. При этом нет необходимости идти на штурм самого Киева — важнее создать угрозу, убежден военный обозреватель.

Он добавил, что наступление на Киевскую область через Чернигов может быть как самостоятельной операцией, так и подготовительным этапом для удара на ином направлении боевых действий.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие Часова Яра под контроль России может обрушить оборону ВСУ на этом направлении.

«От Константиновки, далее Дружковка, Краматорск, Славянск, Лиман, Северск. Освобождение Часова Яра может привести к полному обрушению обороны противника на этом участке фронта», — пояснил он.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук между тем отмечал, что контроль над Часовым Яром открывает оперативный простор для Российской армии.