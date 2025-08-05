В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

Западные военные журналы обсуждают возможность установки гигантской версии ракеты «Циркон» на передовой российский истребитель Су-57. Слухи об этом прокомментировал военный эксперт Влад Шлепченко, передает «Царьград».

Со ссылкой на заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Александра Максимцева американский журнал Military Watch Magazine заявил, что в скором времени российские самолеты будут модернизированы гиперзвуковыми ракетами. Шлепченко подчеркнул, что указанное издание не стоит считать достоверным источником информации, так что к подобным слухам лучше относиться с долей скепсиса.

«В данном случае выглядит, ну, предельно сомнительно вот эта информация, о том, что ракету "Циркон" смогли бы приспособить к Су-57», — заявил специалист.

Он напомнил, что «Циркон» является корабельной ракетой, так что ее размеры составляют около 8-9 метров. При этом Су-57 отличается технологией малозаметности, так что установка на нем столь большого снаряда «убивает всю идею малозаметности», подчеркнул Шлепченко. Истребитель вполне может получить такой вид ракет, однако именно «Циркон» — просто фантазия журналистов, заключил он.

Ранее журнал Military Watch Magazine напомнил, что в 2023 году в России создали прототип малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» для Су-57. Новое орудие, вероятнее всего, получило характеристики ракеты «Циркон».