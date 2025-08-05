Был ли Договор о РСМД предательством?

Россия объявила о приостановке выполнения обязательств по мораторию на развертывание ракет. Что это означает, и чем для России и США был Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ), разбирался в статье для «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.

Напомним, что в 2018 году США обвинили Россию в нарушении обязательств из-за создания крылатых ракет 9М729 дальностью более 500 км и в следующем году вышли из договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом Вашингтон дал Москве шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению».

Президент России назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», и отметил, что в сложившихся условиях необходимы «активные усилия по сокращению дефицита доверия». При этом Россия сохранила за собой обязательства по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, но только до тех пор, пока этого же принципа придерживается США.

4 августа в МИД России сообщили, что действия западных стран ведут к формированию и наращиванию в прилегающих регионах «дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности» России, поэтому российская сторона «более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

Полковник Виктор Баранец напомнил, что изначально Договор об РСМД был принят 8 декабря 1987 года. Документ подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев, он вступил в силу 1 июня 1988 года и впервые в истории позволил ликвидировать сразу два класса вооружений - ракеты средней и меньшей дальности. При этом США уничтожил 846 ракетных комплексов, а СССР - ровно на 1000 единиц больше.

«Такую несправедливую «доброту» Горбачева в Минобороны и Генштабе высшие военачальники за глаза называли предательством. Тогдашний Главком Сухопутных войск генерал армии Евгений Ивановский отказался визировать присланный из Кремля документ. Так же поступил и советник Горбачева маршал Советского Союза Сергей Ахромеев», - отмечает журналист.

По его словам, главной задачей ДРСМД было снизить вероятность начала ядерной войны между сверхдержавами, договор был «своего рода страховкой от ядерного апокалипсиса». Однако США, несмотря на действие договора, все активнее развертывали сеть своих станций ПРО в Европе, разрабатывали новейшие баллистические и крылатые ракеты, строили пусковые шахты.

«Никакие увещевания Москвы, что все это нарушает баланс безопасности, на Вашингтон не действовали. Россия не могла не реагировать на это. Для парирования угроз начали создаваться новые гиперзвуковые ракетные системы «не прописанные» в ДРСМД. И тогда США стали искать повод для разрыва Договора», - констатировал он.

В России связали заявления МИД и Медведева с «Орешником»

В итоге США вышли из договора, а Россия продолжала соблюдать ограничения. Но ситуация изменилась после того, как американская сторона объявила о планах постоянного размещения в Германии наземных ракет «большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе». Речь идет о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах - в неядерном оснащении.

«Можно понять, почему именно сейчас развернут серийный выпуск «Орешников», которыми мы поделимся и с союзной Белоруссией. Кстати, его скорость до 10 Мах (или около 12,4 тыс. км/ч). А расстояние от Гомеля до Рамштайна (главной военной базы США и НАТО в Германии) - чуть больше 1500 километров. Американские ракетчики кальсоны не успеют надеть…», - констатировал Баранец.

Напомним, что Россия провела испытание «Орешника» в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент Владимир Путин отмечал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупреждал, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.