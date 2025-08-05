Анонсировано «огромное» заявление по беспилотникам в США

В США планируют сделать важное заявление по поводу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 5 августа сообщил министр транспорта страны Шон Даффи на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Даффи рекомендовал приготовиться к объявлению. Он заявил, что власти раскрывают «американское доминирование в дронах».

«Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал министр.

В журнале Foreign Affairs от 4 июля было опубликовано сообщение о том, что Соединенным Штатам следует увеличить финансирование разработки и производства недорогих беспилотных летательных аппаратов ударного назначения с малой дальностью действия. Эти устройства часто оказываются более эффективными в современных военных конфликтах, чем более мощные и дорогостоящие системы.

В июле Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с американским главой «мегасделку» о взаимных поставках вооружений. В интервью The New York Post он отметил, что Украина предлагает США доступ к боевым дронам, испытанным в ходе конфликта с Россией, в обмен на закупки американского оружия.