ВС РФ начали испытания многоразового беспилотника «Бульдог-13»

Вооруженные силы (ВС) РФ начали боевые испытания многоразового беспилотника «Бульдог-13». Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый.

По словам инженера, в дроне сразу две камеры — дневная и ночная, как и на распространенных беспилотниках DJI Mavic. Кроме того, в «Бульдоге-13» установлено устройство для сброса боеприпасов.

«То есть он не одноразовый, и его можно использовать в качестве "сбросника"», — отметил военный.

По словам Шустрого, беспилотник переносит груз до 4 кг, что полезно не только при выполнении боевых задач, но и при транспортировке провизии для штурмовых подразделений. Кроме того, вместо стандартного устройства для сброса можно поставить барабан на шесть гранатометных боеприпасов — тогда дрон будет сбрасывать их поочередно.

Еще один плюс модели — собственный протокол передачи данных. Он отличается повышенной помехоустойчивостью и уровнем шифрования. В результате противнику будет гораздо сложнее перехватить управление дроном.