Отсрочку от армии получат больше россиян

IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от службы в армии в осенний призыв 2025 года до 6 августа. Минцифры предложило расширить перечень специальностей высшего образования, дипломы по которым откроют доступ к льготе, а также разрешить выпускникам вузов не дожидаться получения диплома. Как получить отсрочку айтишникам и кому она еще положена, рассказывает «Парламентская газета».

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Больше айтишников разных

До 6 августа 2025 года включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от призыва на военную службу осенью этого года через портал госуслуг. До 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и направить их в Минцифры. Если специалист не отправит свои данные сам, организация может внести работника в списки на отсрочку.

Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

В цифровом министерстве считают отсрочку эффективной мерой по сохранению кадров в IT, поэтому предложили расширить параметры льготы. Для общественного обсуждения представили проект постановления кабмина, который расширяет перечень актуальных специальностей для получения отсрочки. В него в дополнении к 75 уже включенным программам по математике, физике, радиотехнике, криптографии, информационной безопасности войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие специальности.

Кроме того, IT-специалисты из аккредитованных компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию. Например, если обучение закончилось в январе, а диплом выдадут только в феврале, можно будет попасть в списки на отсрочку в весенний призыв.

Изменения не касаются осеннего призыва 2025 года, подчеркнули в Минцифры.

Что положено программисту

Кадровый вопрос, несмотря на все предпринимаемые усилия, остается для IT-отрасли одним из основных вызовов, сказала «Парламентской газете» глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, продолжается рост зарплат программистов, усиливается конкуренция за сотрудников, при этом владельцы компаний отмечают недостаток компетенций у новичков.

«На первый план сегодня выходит подготовка кадров, готовых использовать российское ПО», — заключила Касперская.

Среди других мер поддержки для айтишников одной из самых востребованных остается возможность получения ипотеки на льготных условиях. В 2024 году из программы исключили Москву и Санкт-Петербург, но в остальных регионах условия остались прежними: кредит по ставке до 6 процентов годовых на сумму до 9 миллионов рублей. Оформить заем может любой работник аккредитованной IT-компании с зарплатой не ниже 90 тысяч рублей в месяц, либо не ниже 150 тысяч рублей, если фирма зарегистрирована в Московской, Ленинградской областях, либо в одном из городов-миллионников.

Для IT-компаний действуют льготы. Ставка налога на прибыль — 5 процентов. Пониженные ставки при использовании упрощенной системы налогообложения, освобождение от НДС для разработчиков программного обеспечения. Освобождение от проверок госорганов, кроме налоговой.

Кого не ждут на плацу

Перечень категорий россиян, имеющих отсрочку от службы в армии, в 2025 году не изменился:

По здоровью.

Список травм, болезней и состояний закреплен в постановлении Правительства РФ № 565, в нем около двух тысяч пунктов. Срок отсрочки рассчитывается индивидуально — в зависимости от диагноза и хода выздоровления, если болезнь не хроническая. Отсрочка как правило дается на срок от полугода до одного года, после чего требуется повторное освидетельствование. Решение во всех случаях принимает медкомиссия.

По учебе.

Не призывают студентов очных отделений вузов и колледжей — вне зависимости от того, на бюджетном или коммерческом месте он учится, школьников старше 18 лет и абитуриентов.

По семейным обстоятельствам.

В армию не берут отцов-одиночек, отцов двоих и больше детей, либо ребенка-инвалида до трех лет, опекунов больных близких родственников — родителей, жены, брата, сестры, дедушки или бабушки. Еще одно основание: жена призывника находится на поздних сроках беременности — от 22 недель.

По роду деятельности.

Кроме айтишников, в ряды Вооруженных сил не призовут действующих сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, органов местного самоуправления, таможни и некоторых других ведомств. Не подлежат призыву «лица, участвующие в депутатской деятельности» — на период полномочий.

Альтернативная гражданская служба. Если нет отсрочки, службу в армии можно заменить мирным трудом. Минтруд утвердил больше 250 должностей для этого. Длится такая служба 21 месяц. Чтобы получить направление, нужно подать заявление за полгода до начала призыва, приложив к нему характеристику с места работы и документы об образовании. Решение будет принимать призывная комиссия.