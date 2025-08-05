ВС РФ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.

Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области, — передает Telegram-канал ведомства.

Российские инженеры разработали для ВС РФ новый многоразовый беспилотный аппарат «Бульдог-13», оснащенный камерами дневного и ночного видения. Отмечается, что устройство уже направлено на испытания в условиях реального боевого применения.

Также российские бойцы зачистили от украинских формирований населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. К этому причастны подразделения «Южной» группировки войск.

Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск, написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».