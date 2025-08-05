На Украине призвали ввести военную подготовку в детсадах

Экс-депутат Верховной рады, заместитель начальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку для детей. Как сообщает РИА Новости, он поприветствовал принятие инициативы о снижении возраста начальной военной подготовки и заявил, что подготовку надо начинать еще в детсадах.

Согласно текущим законам, военная подготовка начинается с вузов. Накануне исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт заявил, что власти будут внедрять цикл подготовки к «национальному сопротивлению» для детей с 14 лет. Швайка же считает, что возрастную границу следует снизить еще больше.

«По большому счету его нужно опускать на уровень детского садика. И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовится к тому, чтобы быть защитниками своей страны», — заявил экс-депутат.

По мнению Швайка, подготовка детсадовцев к боевым действиям поможет украинцам стать «монолитной нацией», которая «знает, что цена ее существования — это множество жертв».