Военный эксперт Василий Дандыкин не исключает, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку вторжения на приграничную территорию России 8 августа, связав эту дату с истечением ультиматума президента США Дональда Трампа. По его мнению, подобная операция в Брянской области обернется для украинской армии огромными потерями и станет для нее "самоубийством".

«Предположу, что ВСУ попытаются вторгнуться на территорию России, в том числе в Брянскую область, 8 августа, когда истечет ультиматум Трампа», — заявил Дандыкин в комментарии для NEWS.ru.

Эксперт отметил, что местность в регионе сложная для наступления из-за лесов и болот, что потребует проведения разминирования. Он уверен, что такой шаг приведет к катастрофическим последствиям для Киева, а для участвующих в этой провокации украинских военных рейд станет самоубийственным.

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По его словам, российские силы полностью контролируют ситуацию и наносят превентивные удары.

«Все там контролируется разведкой, спецслужбами и дронами», — добавил эксперт.

Дандыкин также подчеркнул, что отчаянное положение на фронте и рост числа дезертиров могут толкнуть украинское командование на рискованный шаг, несмотря на то что инициатива на всех участках принадлежит Вооруженным силам России.