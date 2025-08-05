Названы украинские военные, у которых есть родные в РФ

Украинская армия продолжает обстреливать российские города и атаковать территории с помощью беспилотников несмотря на то, что у некоторых из них в РФ живут родные. Aif.ru рассказал, у кого из украинских военных и политиков остались родственники в России.

Анатолий Кривоножко

Новоиспеченный командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко родился в хуторе Гордюшкин Шебекинского округа Белгородской области. Там же долгое время жила его мама, перенесшая несколько инсультов. Женщина умерла недавно и до последнего дня своей жизни попадала под обстрелы украинской армии.

Больная мать долгие годы не общалась с украинским генералом. Кривоножко же забыл не только мать, но и остальных родственников, в том числе брата. Последний ухаживал за престарелой матерью. Известно, что в 2024 году ВСУ нанесли удар по дому матери Кривоножко. Женщина не пострадала, однако жилье получило повреждение.

Александр Сырский

Еще один украинский военный с родственниками в России — главком ВСУ Александр Сырский. Его родители проживают во Владимирской области. Недавно стало известно, что 86-летний отец Сырского борется с заболеванием головного мозга. Лечение у него дорогостоящее, однако сын помощи пенсионерам не оказывает.

СМИ писали, что Сырский не поддерживает связь с родными из-за политической позиции — родители являются патриотами России. Брат главкома по имени Олег ранее резко высказывался о родственнике, отметив, что из-за него семью в России считают врагами, а он даже потерял работу.

Также у Сырского есть приемный сын Иван. Он уже больше 10 лет живет в Австралии и известен как активный участник русской диаспоры в Сиднее. Молодой человек заявлял, что не одобряет выбор отчима служить в ВСУ и поддерживает российскую спецоперацию.

ВСУ обстреляли дом матери командующего ВВС Украины Кривоножко

Подоляк и Данилов

Родственники в РФ есть и у политиков — например, у советника главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка. По некоторой информации, в России у него жил брат, который служил в российских спецслужбах. Как сообщали СМИ, некий Владимир Подоляк умер в мае 2024 года, а на могиле обнаружили венок от коллектива Центра подготовки специалистов (ЦПС).

Сам Подоляк неохотно говорит о родне в России. Лишь однажды он признался, что у него есть брат — военный пенсионер. Украинский политик заявлял, что долгое время с ним не общался.

Родственники в России есть и у экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он бросил в Луганской области мать — ее проблемами занимался не сын, а волонтеры, социальные службы и соседи.