В США оценили возможность Европы закупать оружие для Украины

Страны Европы не смогут закупать у США оружие для Украины, поскольку Штаты не производят необходимого для Киева количества вооружений. Так возможность Европы помочь Украине оценил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости.

По его словам, Киев может сделать заказ, однако на производство оружия уйдет много времени. В частности, компания Lockheed Martin производит от 550 до 700 ракет для систем Patriot в год.

«Если учесть, что батарея Patriot выпустит, скажем, четыре ракеты против одного дрона "Герань", а Россия запускает, например, 500 дронов, то нужно 2000 ракет. Lockheed Martin столько выпустили бы за три года. Это просто план на бумаге, ничего существенного за ним нет», — считает Джонсон.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от Штатов через европейских союзников, ограничено. «Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны», — подчеркнул он.