В США назвали «чудо-оружие» СВО

Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Дань-М» истощает запасы ракет ВСУ, пишет The National Interest (TNI).

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Обозреватель издания Брэндон Вайхерт назвал этот дрон чудо-оружием, напомнив, что данный БПЛА эволюционировал из мишени, представлявшей современную крылатую ракету вроде американского Tomahawk, до недорогого средства истощения противовоздушной обороны противника.

Действуя вне досягаемости ПЗРК, «Дрон-М» вынуждает Украину использовать дорогостоящие средства защиты, такие как NASAMS или IRIS-T, тем самым истощая ограниченные запасы этих сложных и дорогих западных систем ПВО, поделился своей точкой зрения эксперт.

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По его информации, оснащенный турбореактивным двигателем беспилотный летательный аппарат способен находиться в воздухе от 25 до 40 минут. Скорость полета беспилотника - до 740 км/ч, а высота — до 9 000 метров. Кроме того, «Дань-М» можно запускать с других летательных аппаратов, в частности, с вертолета Ми-8, что увеличивает дальность применения дрона, подытожил Вайхерт.