Бывший главком НАТО призвал Трампа не раскрывать секрет о «высших хищниках океана»

Президенту США Дональду Трампу следует держать в секрете данные о перемещении атомных подлодок США.

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К таким действиям американского лидера после его заявлений призвал адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.

«Я люблю говорить, что эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — подчеркнул он.

Как рассказал экс-главком НАТО, в начале военной карьеры он, будучи офицером, был занят борьбой с подводными лодками и в течение трех лет охотился за китайскими и советскими подлодками, а на учениях — за американскими. Он подчеркнул, что на флоте любят думать, что эсминцы смертельно опасны для подводных лодок, однако в ходе учений они чаще всего оказывались целью, а не охотниками.

Ставридис также подчеркнул, что на вооружении США находятся три типа подводных лодок и неясно, какие из них Трамп поручил передислоцировать. По словам адмирала, наиболее вероятно, что ими оказались суда класса «Огайо», переоборудованные для размещения более чем 150 ракет «Томагавк». Всего на вооружении Соединенных Штатов находится четыре таких подлодки.

Ранее президент США приказал разместить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, передислокация американских субмарин была продиктована необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе.