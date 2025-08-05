Стало известно, что началось на Украине из-за России
Солдаты ВСУ вынуждены скрываться под землей из-за увеличения количества российских атакующих дронов на линии боевого соприкосновения, пишет Economist.
«Мы уходим под землю», — цитируют авторы публикации военнослужащего украинской армии.
В материале речь идет о том, что из-за расширения зоны поражения российских беспилотников украинцам стало тяжелее выполнять свои боевые задачи.
С точки зрения журналистов, развитие беспилотных технологий может уже в 2026 году существенно поменять условия на поле боя.
Стало известно о подрыве Зеленским морального духа ВСУ
В июле президент России Владимир Путин говорил о том, что в РФ происходит рывок в области развития БПЛА. Глава российского государства добавил, что в Тольятти прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты соответствующие решения, направленные на поддержку данного направления работы.