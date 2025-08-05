Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, массовые отказы фиксируются среди военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ идти на штурм. Причиной служит низкое морально-психологическое состояние и неадекватное командование подразделениями.

В целом противник снизил интенсивность контратак, однако не оставляет попыток прорвать правый флаг бойцов «Севера» в Новоконстантиновке.

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Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявлял, что после нападения на Курскую область российским войскам пришлось создать зону безопасности. В Сумской области ее глубина составляет от 8 до 12 км. При этом у армии РФ нет задачи взять Сумы, однако исключать такую возможность нельзя.