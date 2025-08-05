Владимир Зеленский подрывает психологическое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ), вручая награды тылу вместо боевых офицеров.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов», — приводит слова источника агентство.

В 2024 году Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград экс-народного депутата Виктора Медведчука, а также Патриарха Кирилла.

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