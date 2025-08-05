Уничтожение опорных пунктов ВСУ и «заход» в Лукашовку: новости СВО к утру 5 августа

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении тяжелых гексакоптеров и пунктов размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно о «заходе» российских войск в Лукашовку. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 5 августа, разбирался «Рамблер».

Сбиты тяжелые гексакоптеры ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские беспилотники были обнаружены в ходе мониторинга воздушного пространства на передовой. «По каждому из них расчеты нанесли точные удары с использованием FPV-дронов», - отметили в Минобороны России.

Удар вертолета Ми-35м

Экипаж вертолета Ми-35м поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», - пояснили в ведомстве, уточнив, что после атаки экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки.

Уничтожение опорных пунктов ВСУ

Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили как пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины, так и замаскированные пункты управления БПЛА, отметили в министерстве.

В частности, артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» нанесли точный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, применив управляемые высокоточные снаряды «Краснополь».

А экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» с помощью 125-мм осколочно-фугасных снарядов уничтожили ранее выявленные в ходе воздушной разведки «замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ», говорится в сообщении Минобороны России.

«Корректировку стрельбы и контроль попаданий выполняли операторы расчетов беспилотников мотострелкового полка, что позволило эффективно поразить цель с минимальным расходом боеприпасов», - говорится в сообщении.

Назван признак приближения разгрома ВСУ на одном направлении

Заход в Лукашовку и срезание «кармана»

В Сумской области российские военные зашли в населенный пункт Лукашовка. Об этом заявил в своем Telegram-канале «Синяя Z Борода» военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям наши войска завязали бои войдя в Лукашовку Сумской области на юго-востоке Сум», - написал он.

В свою очередь военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил успехи российских войск и в ДНР.

«Наши подразделения срезали «карман» между Перовским (Орехово) и Новоукраинкой», - пояснил он.

ВСУ казнили мужчину в районе Красноармейска

При этом в одном из домов под Красноармейском (украинское название — Покровск) российские военные обнаружили тело убитого мирного жителя. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

По словам источника издания, на вид мужчине больше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела.

«Что стало причинной – пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем. Однако по страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казненных мирных жителей, можно сказать одно - это только начало», - констатировал он.

Напомним, что после освобождения Курской области российские военные обнаружили в подвалах домов села Русское Поречное тела мирных жителей, среди которых были женщины. Бойцы, лично спускавшиеся в подвалы, рассказали, что руки у убитых были связаны, а на их телах видны следы гематом.