Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится уходить в бункеры — по всей линии фронта возросла активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российской армии. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным Картель.

По его словам, масштабные атаки беспилотников Вооруженных сил России (ВС РФ) начались еще в январе. Из-за этого украинским бойцам пришлось переместиться вглубь страны. Со временем зона работы БПЛА была расширена, что и привело к необходимости прятаться под землей.

— Мы уходим под землю, — цитирует военного The Economist.

Почти 400 тысяч военных ВСУ самовольно оставили боевые части, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами.

Военный эксперт Виталий Киселев, в свою очередь, рассказал, что Часов Яр был мощным подземным пунктом обороны украинской армии, где с 2016 года находились инструкторы из стран НАТО.