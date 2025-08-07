В российском регионе отразили атаку ВСУ

Российские военные в ночь на 7 августа отразили атаку по северу Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

"Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах", — написал глава области.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Накануне Слюсарь сообщил, что в Ростовской области беспилотник самолетного типа, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на автомобильную дорогу.

Инцидент произошел в Каменском районе — аппарат упал на трассу, соединяющую Каменск и поселок Глубокий, недалеко от остановки у хутора Погорелова. В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа.

Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.